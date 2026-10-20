DeepSeek Aktie

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WKN DE: DEEP01 / ISIN: NETDEEP00001

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20.10.2026 16:07:00

USA verbannen DeepSeek aus allen zivilen Bundesbehörden

Handybildschirm mit DeepSeeks Logo

Das US-Heimatschutzministerium verbietet zivilen Bundesbehörden alle DeepSeek-Produkte. Die weit gefasste Anordnung wirft Fragen zur praktischen Umsetzung auf.

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