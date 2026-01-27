27.01.2026 16:40:38

USA: Verbrauchervertrauen fällt auf den niedrigsten Stand seit 2014

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA ist im Januar auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2014 gefallen. Der Konsumindikator sei um 9,7 Punkte auf 84,5 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board mit. Volkswirte hatten mit 91,0 Punkten gerechnet.

Die Bewertung der aktuellen Lage und der Erwartungen verschlechterte sich. Der Wert für den Dezember wurde hingegen von 89,1 Punkte auf 94,2 Punkte nach oben revidiert.

"Die schriftlichen Antworten der Verbraucher zu Faktoren, die die Wirtschaft beeinflussen, waren weiterhin von Pessimismus geprägt", sagte Dana M. Peterson, Chefvolkswirtin des Conference Board. "Die Nennungen von Preisen und Inflation, Öl- und Gaspreisen sowie Lebensmittelpreisen blieben auf einem hohen Niveau." Zudem hätten die Verbraucher auch zunehmend auf Zölle, Politik und den Arbeitsmarkt verwiesen./jsl/nas

