28.04.2026 16:34:39

USA: Verbrauchervertrauen verbessert sich unerwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im April unerwartet verbessert. Der Konsumindikator sei um 0,6 Punkte auf 92,8 Zähler gestiegen, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mit. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 89,0 Punkte gerechnet. Der Wert für den Vormonat wurde von 91,8 auf 92,2 Punkte nach oben revidiert.

Gestützt wurde der Indikator durch verbesserte Konjunkturerwartungen. Die Bewertung der aktuellen Lage trübte sich hingegen ein.

"Das Verbrauchervertrauen stieg im April leicht an, blieb aber insgesamt nahezu unverändert, obwohl erhebliche Besorgnis über steigende Benzinpreise herrschte", sagte Dana M. Peterson, Chefökonomin beim Conference Board./jsl/he

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Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
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