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24.11.2026 16:25:38
USA: Verbrauchervertrauen verbessert sich unerwartet
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im November unerwartet verbessert und den besten Wert seit fast zwei Jahren erreicht. Der Indikator stieg um 11,4 Punkte auf 103,3 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mitteilte. Damit erreichte der Indikator den höchsten Stand seit Anfang 2025. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen leichten Anstieg auf 92,4 Punkte erwartet.
Der Wert für den Vormonat wurde zudem von 91,7 auf 91,9 Punkte geringfügig nach oben revidiert. Die Bewertung der aktuellen Lage und die Erwartungen der Verbraucher verbesserten sich im November jeweils deutlich.
"Das Verbrauchervertrauen hat sich im November erneut erholt, möglicherweise infolge einer verringerten Unsicherheit nach den Zwischenwahlen", sagte Fergus McCormick, Senior Economist im Bereich Global Indicators beim Conference Board./jkr/stk
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