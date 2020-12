USA verklagt Walmart wegen mutmaßlicher Rolle in der Opioid-Krise

Sie beschuldigt den Einzelhandelsriesen, die Opioid-Krise in den USA mit angeheizt zu haben, indem er trotz wiederholter Warnungen seiner eigenen Apotheker Rezepte nur unzureichend auf mögliche Ungereimtheiten oder Bedenken geprüft habe.

Walmart habe vielmehr versucht, die Gewinne zu steigern, habe seine Apotheken unterbesetzt und die Mitarbeiter unter Druck gesetzt, Rezepte schnell einzulösen. Das habe es den Apothekern erschwert, ungültige Rezepte abzulehnen und landesweit einen weit verbreiteten Medikamentenmissbrauch ermöglicht, so der Vorwurf in der Klage.

Walmart hatte mit dieser Klage gerechnet und bereits im Oktober die US-Regierung verklagt, um präventiv gegen die Vorwürfe vorzugehen. Der nach Umsatz größte Einzelhändler des Landes beschuldigt in seiner Klage das Justizministerium und die Drug Enforcement Administration des Versuchs, ihn zum Sündenbock zu machen für ihre, so Walmart, eigenen Versäumnisse der Regierung.

Die Klage des Justizministeriums wirft Walmart vor, ein System geschaffen zu haben, das sein Netzwerk aus 5.000 stationären Apotheken zu einem führenden Lieferanten von hochgradig süchtig machenden Schmerzmitteln gemacht habe. Die Vorwürfe datieren laut der Klage auf Juni 2013. Walmart habe Opioide zu Tiefstpreisen angeboten, was die Kunden in die Filialen getrieben habe. Viele der angeblichen Probleme konzentrierten sich auf die Compliance-Sparte von Walmart, die vom Hauptsitz des Unternehmens in Bentonville im Bundesstaat Arkansas aus die landesweite Medikamentenausgabe überwachte. Walmart soll wiederholte Warnungen ignoriert haben, dass die Apotheken des Unternehmens unterbesetzt waren und dass der Druck, schnell zu verkaufen, zu Fehlern führte und die Gesundheit der Patienten gefährdete, heißt es in der Klage weiter.

In den USA gab es 2019 laut Bundesdaten rund 50.000 tödliche Opioid-Überdosierungen, ein Rekordhoch, das eine kurze Atempause von einem stetigen Anstieg im Jahr zuvor rückgängig machte. Laut den Centers for Disease Control and Prevention gibt es immer mehr Anzeichen dafür, dass sich die Krise während der Covid-19-Pandemie noch weiter verschlimmert, was die Behandlung erschwert und gleichzeitig die Isolation und den Stress erhöht hat.

