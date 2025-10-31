31.10.2025 13:58:38

USA verstärken Verteidigungskooperation mit Indien

NEU-DELHI/KUALA LUMPUR (dpa-AFX) - Die USA und Indien wollen ungeachtet aktueller Differenzen in Zoll- und Handelsfragen ihre Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung verstärken. Der indische Verteidigungsminister Rajnath Singh und sein US-amerikanischer Kollege Pete Hegseth unterzeichneten in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur eine auf zehn Jahre angelegte Rahmenvereinbarung über die Verteidigungspartnerschaft. "Wir verstärken unsere Koordination, den Informationsaustausch und die technische Kooperation. Unsere Verteidigungsbeziehungen waren niemals stärker", schrieb Hegseth auf X.

Die Vereinbarung, die alle zehn Jahre erneuert werde, stelle die vertragliche Grundlage für die Verteidigungsbeziehungen beider Seien dar, teilte das Pentagon mit. Es stärkt demnach die "Interoperabilität" in sämtlichen Bereichen - Land, Meer, Luft, Weltraum und Cyberspace eingeschlossen. Unter Interoperabilität wird die Fähigkeit verschiedener Systeme verstanden, möglichst nahtlos zusammenzuarbeiten. Beide Minister trafen sich am Rande eines ADMM-Plus genannten Treffens der Verteidigungsminister des Verbands südostasiatischer Staaten (Asean).

"Bedeutender Verteidigungspartner"

Für die USA ist Indien nicht nur ein wichtiger Abnehmer US-amerikanischer Rüstungsgüter und anderer Waren, sondern unter anderem auch ein wichtiger Partner bei ihrem Versuch, den wachsenden Einfluss Chinas in der indopazifischen Region zurückzudrängen. Vor neun Jahren stuften sie Indien zu einem "Major Defense Partner" (bedeutender Verteidigungspartner) herauf, um die strategische Zusammenarbeit zu vertiefen.

Zuletzt wurden die Beziehungen jedoch schwer von den zusätzlichen Zöllen belastet, mit denen die USA ihren Partner wegen seiner Ölgeschäfte mit Russland überzogen hatte. Auf indische Produkte erheben die USA Zölle in Höhe von 50 Prozent, einschließlich der 25 Prozent wegen Indiens Handelsgeschäften mit Russland./dg/DP/he

