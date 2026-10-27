Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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27.10.2026 07:23:00
USA warnen EU wegen Milliardenkredits für Airbus
Ein Milliardenkredit der Europäischen Investitionsbank für Airbus erzürnt die US-Regierung. Trumps Handelsbeauftragter Jamieson Greer droht jetzt indirekt mit der Aufkündigung des brüchigen Handelsfriedens.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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