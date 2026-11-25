WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich im Sommer stärker beschleunigt als erwartet. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch laut einer zweiten Erhebung in Washington mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg um 3,4 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Revision auf 3,5 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal waren die USA um 2,2 Prozent gewachsen.

In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa in etwa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen./jsl/jkr/stk