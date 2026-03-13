13.03.2026 13:54:39

USA: Wirtschaftswachstum schwächt sich stärker als erwartet ab

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft ist im Schlussquartal 2025 schwächer gewachsen als erwartet. Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 0,7 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag laut einer zweiten Erhebung in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet, die bei 1,4 Prozent gelegen hatte. Im dritten Quartal hatte das BIP noch um 4,4 Prozent zugelegt.

Gestützt wurde das Wirtschaftswachstum durch einen robusten Konsum der um 2,0 Prozent zulegte. Allerding war zuvor noch ein Anstieg um 2,4 Prozent ermittelt worden.

Im vergangenen Jahr hat sich das Wachstum abgeschwächt. 2025 ist die US-Wirtschaft um 2,1 Prozent gewachsen. 2024 hatte das Wachstum noch 2,8 Prozent betragen.

In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen./jsl/jkr/jha/

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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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