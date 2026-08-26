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26.08.2026 14:44:38
USA: Wirtschaftswachstum schwächt sich wie erwartet ab
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich im Frühjahr wie erwartet abgeschwächt. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 1,5 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch laut einer zweiten Erhebung in Washington mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Im ersten Quartal war die größte Volkswirtschaft der Welt noch um 2,1 Prozent gewachsen.
In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen./jsl/jkr/nas
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