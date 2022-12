USA wollen 55 Milliarden Euro für Afrika bereitstellen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen dem afrikanischen Kontinent in den kommenden drei Jahren 55 Milliarden US-Dollar (52,2 Milliarden Euro) zur Verfügung stellen. "In enger Zusammenarbeit mit dem Kongress werden die USA in den nächsten drei Jahren 55 Milliarden US-Dollar für Afrika bereitstellen, um in einer Vielzahl von Sektoren die zentralen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen", kündigte der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Montag in Washington an. Als Beispiele nannte er die Bereiche Wirtschaft, Gesundheit und Sicherheit. Weitere Details nannte er zunächst nicht.

Von Dienstag kommen in der US-Hauptstadt Washington 49 Staats- und Regierungschefs aus Afrika sowie Vertreter der Afrikanischen Union zu einem mehrtägigen USA-Afrika-Gipfel zusammen. Am Mittwoch soll auch US-Präsident Joe Biden an dem Gipfel teilnehmen. Sullivan kündigte an, dass die US-Regierung einen Sondergesandten für Afrika ernennen werde, der die Implementierung der Ergebnisse des Gipfels von US-Seite begleiten solle./trö/DP/men