19.03.2026 13:49:38

USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinkt überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben überraschend wenig Menschen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Die Hilfsanträge gingen in der vergangenen Woche um 8.000 auf 205.000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 215.000 Anträge gerechnet.

Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Februar enttäuschend ausgefallen. Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie Hinweise für den US-Arbeitsmarkt insgesamt liefern.

Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed, weil die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zum Mandat der Fed zählt. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins am Mittwoch erneut unverändert belassen./jkr/jsl/jha/

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