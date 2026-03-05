05.03.2026 16:06:38

USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stagniert

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche nicht verändert. Die Hilfsanträge stagnierten bei 213.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 215.000 Anträgen gerechnet. Das Ministerium revidierte die Zahl der Vorwoche um 1.000 nach oben.

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Februar wird am Freitag erwartet.

Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins Ende Januar unverändert belassen, nachdem er zuvor dreimal in Folge gesenkt worden war./jkr/jsl/jha/

