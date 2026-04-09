USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker gestiegen als erwartet. Sie legten um 16.000 auf 219.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 210.000 gerechnet. Der Wert für die Vorwoche wurde um 1.000 auf 203.000 nach oben revidiert.

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie Hinweise für die Arbeitsmarktentwicklung insgesamt liefern. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle für die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins Mitte März unverändert in der Spanne zwischen 3,50 Prozent und 3,75 Prozent belassen./jsl/he