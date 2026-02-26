26.02.2026 14:45:39

USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen weniger als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weniger als erwartet zugelegt. In der vergangenen Woche kletterte die Zahl der Anträge um 4.000 auf 212.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 216.000 Anträgen gerechnet.

In der Woche zuvor waren revidiert 208.000 Anträge gestellt worden. Zunächst waren 206.000 ermittelt worden.

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Ende Januar hatte die Fed den Leitzins im Januar unverändert belassen, nachdem er zuvor dreimal in Folge gesenkt worden war./jsl/la/mis

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen im Rückwärtsgang -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notieren schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

