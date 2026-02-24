Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Sub Aktie
ISIN: US33834B2079
|
24.02.2026 23:02:56
USAdvisors Sells $3.8 Million of First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
On Feb. 5, 2026, USAdvisors Wealth Management, LLC disclosed that it reduced its position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (NASDAQ:FIXD).According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Feb. 5, 2026, USAdvisors Wealth Management, LLC reduced its stake in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF by 86,075 shares. The quarter-end value of the position fell by $3.8 million, reflecting the combined effects of trading and share price movement.First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF is a diversified fixed income exchange-traded fund with a market capitalization of $3.47 billion. The fund employs an active management strategy, targeting a broad universe of fixed income securities to generate risk-adjusted returns and income. FIXD's flexible mandate allows for dynamic sector and credit allocation, positioning the ETF as a versatile core holding for investors seeking exposure to both investment-grade and select high-yield bonds.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Sub
Analysen zu Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Sub
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- US-Börsen fester erwartet -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street dürfte in Grün starten. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.