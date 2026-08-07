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07.08.2026 06:31:29
USANA Health Sciences gewährte Anlegern Blick in die Bücher
USANA Health Sciences hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte USANA Health Sciences 0,520 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,33 Prozent auf 223,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 235,9 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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