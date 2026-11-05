USANA Health Sciences informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

USANA Health Sciences hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte USANA Health Sciences -0,360 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 205,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 213,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at