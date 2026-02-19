USANA Health Sciences öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

USANA Health Sciences präsentierte am 17.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

USANA Health Sciences vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat USANA Health Sciences 226,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 213,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,580 USD beziffert, während im Vorjahr 2,19 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat USANA Health Sciences im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 925,26 Millionen USD. Im Vorjahr waren 854,50 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at