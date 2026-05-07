USANA Health Sciences öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

USANA Health Sciences äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 250,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 249,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at