USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
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04.11.2026 03:42:42
USANA Health Sciences Q3 Loss Decreases
(RTTNews) - USANA Health Sciences (USNA) announced Loss for third quarter of -$5.56 million
The company's earnings came in at -$5.56 million, or -$0.30 per share. This compares with -$6.52 million, or -$0.36 per share, last year.
Excluding items, USANA Health Sciences reported adjusted earnings of -$2.04 million or -$0.11 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.6% to $205.89 million from $213.67 million last year.
USANA Health Sciences earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$5.56 Mln. vs. -$6.52 Mln. last year. -EPS: -$0.30 vs. -$0.36 last year. -Revenue: $205.89 Mln vs. $213.67 Mln last year.
Company updates fiscal 2026 guidance to net sales approaching $900 million and Adjusted EBITDA of $77 million.
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