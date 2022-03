USB-Aktie dennoch mit Verlusten: UBS kündigt milliardenschweren Aktienrückkauf an

In diesem Zuge will das Institut eigene Anteile im Wert von bis zu 6 Milliarden US-Dollar (rund 5,4 Mrd Euro) erwerben, wie es am Mittwoch in Zürich mitteilte. Einschließlich des nun abgeschlossenen Rückkaufprogramms von 2021 sollen im laufenden Jahr bis zu 5 Milliarden Dollar an die Anteilseigner zurückfließen, wie die UBS bereits Anfang Februar angekündigt hatte.

An der Schweizer Börse SIX verliert die UBS-Aktie zur Wochenmitte zeitweise 0,63 Prozent auf 18,19 Franken.

/stw/mis

ZÜRICH (dpa-AFX)