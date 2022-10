USCB Financial A legte Quartalsergebnis vor

USCB Financial A veröffentlichte am 28.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,280 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte USCB Financial A 0,370 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat USCB Financial A 18,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at