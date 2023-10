USCB Financial A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

USCB Financial A hat am 27.10.2023 das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,190 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,65 Prozent auf 17,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte USCB Financial A 18,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at