USCB Financial A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

USCB Financial A hat am 26.04.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,230 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte USCB Financial A 0,290 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,60 Prozent zurück. Hier wurden 17,6 Millionen USD gegenüber 18,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at