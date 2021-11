UScellular bietet jetzt Content-Übertragungslösung von Synchronoss zur schnelleren Geräteaktivierung im Ladengeschäft an

Lösung ermöglicht die schnelle und sichere Übertragung digitaler Daten auf neue Mobilgeräte

BRIDGEWATER, New Jersey, Nov. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- In Erwartung einer geschäftigen Weihnachtszeit in Bezug auf den Verkauf neuer Mobiltelefone bietet UScellular , der viertgrößte Komplettanbieter für Mobilfunkdienste in den USA, jetzt Synchronoss Content Transfer an, eine Lösung, die es den Mitarbeitenden von UScellular in Geschäften ermöglicht, Inhalte einfach und schnell von einem alten Mobilgerät eines Kunden kostenlos auf ein neues zu übertragen.



Content Transfer von Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), einem weltweit führenden und innovativen Anbieter von Cloud-, Messaging- und digitalen Lösungen, wurde entwickelt, um die Inbetriebnahme neuer Geräte zu optimieren, indem eine Möglichkeit geschaffen wird, digitale Inhalte – darunter Fotos, Videos, Kontakte, Anruflisten, Musik, Dokumente, Nachrichten und Einstellungen – mühelos zwischen Mobiltelefonen und Tablets zu übertragen.

Chris Hill, Chief Commercial Officer von Synchronoss, sagte, dass der permanente Zugriff auf digitale Inhalte kein "Nice to Have", sondern ein "Must Have" sei, da die Verbraucher mobile Geräte zunehmend in ihren Alltag integrieren.

"Verbraucher haben beim Kauf eines neuen Geräts zwei Erwartungen: Die eine ist, dass sie beim Hardwarewechsel keine wichtigen digitalen Daten verlieren. Die andere ist, dass sie Zugriff auf ihre Daten haben, sobald das neue Mobilgerät mit dem Netz verbunden ist. Unsere plattformübergreifende Anwendung erfüllt beide Anforderungen, indem sie die Aktivierung neuer Geräte für Kunden praktisch nahtlos macht", sagte er.

Die Content Transfer-Lösung ist eine einfach zu bedienende Anwendung, die geräte- und betriebssystemübergreifend arbeitet, ohne dass spezielle Ausrüstung im Ladengeschäft vorhanden sein muss. Sie kann auch erheblich die Zeit reduzieren, die ein Kunde für die Aktivierung eines neuen Geräts in einem Geschäft verbringt.

"Da wir ständig nach neuen Wegen suchen, unser Kundenerlebnis zu verbessern, sehen wir die Lösung von Synchronoss als eine wichtige Ergänzung unserer Kundenservice-Toolbox", so Eric Jagher, Senior Vice President of Consumer Sales and Operations bei UScellular. "Content Transfer bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, sicherzustellen, dass Kunden ihre wichtigen Fotos, Videos und anderen Daten beim Kauf eines neuen Telefons behalten können, was zu weniger Zeit führt, die im Geschäft verbracht werden muss, und mehr Zeit zusammen mit Freunden und Familie während der Feiertage."

Hill fügte hinzu, dass die Vorhersagen von Analysten in Bezug auf einen Anstieg der Ausgaben während der Weihnachtszeit im Jahresvergleich in Kombination mit der Verlockung der in diesem Jahr auf den Markt gebrachten neuen Smartphone-Modelle ein Grund ist, warum sich UScellular an Synchronoss wandte, um den Mitarbeitenden in den Geschäften dabei zu helfen, Kundeninhalte einfach und schnell auf neue Geräte zu übertragen.

"Die Aufnahme unserer Content Transfer-Lösung in die Kundenservice-Ressourcen von UScellular wird uns dabei helfen, weiterhin ein hervorragendes Einkaufserlebnis im Ladengeschäft zu bieten", sagte er.

Content Transfer gehört zu einer Gruppe von Synchronoss onboardX-Lösungen – einer Reihe von Tools, die es Mobilfunkbetreibern ermöglichen, das von den Kunden gewünschte Kundenerlebnis zu bieten und die Akzeptanz von Diensten zu fördern. Zusätzliche onboardX-Lösungen umfassen Backup & Restore , ein Cloud-Dienst, der Kunden einen sicheren Ort zum Sichern, Anzeigen und Wiederherstellen von Inhalten über Betriebssysteme und Geräte hinweg bietet; Out of Box Experience (OOBE) , eine Lösung, die die Aktivierung neuer Kunden, Dienste und Geräte optimiert; und Digital Experience Platform (DXP) , das die Erstellung, Orchestrierung und Verwaltung von Online-Erlebnissen und Customer Journeys vereinfacht.

Die Webseite von Synchronoss bietet zusätzliche Informationen über Content Transfer und andere Synchronoss onboardX -Tools, die es Mobilfunkbetreibern ermöglichen, die Akzeptanz von Diensten zu fördern und das Kundenerlebnis zu bieten, das sich die Kunden wünschen.

Über Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) entwickelt Software, mit der Unternehmen weltweit zuverlässig und ansprechend mit ihren Kunden in Verbindung treten können. Die Lösungen des Unternehmens tragen dazu bei, Netzwerke zu optimieren, das Onboarding zu vereinfachen und Kunden zu binden – so können Unternehmen neue Einnahmequelle erschließen, Kosten senken und Markteinführungen beschleunigen. Hunderte Millionen Teilnehmer vertrauen auf die Produkte von Synchronoss, um mit den Menschen, Diensten und Inhalten, die sie lieben, in Kontakt zu bleiben. Deshalb arbeiten weltweit jeden Tag mehr als 1.500 talentierte Synchronoss-Mitarbeiter daran, die Welt mit innovativen Lösungen besser zu vernetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.synchronoss.com .

Ansprechpartner