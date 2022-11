USD Partners LP Partnership Units präsentierte Quartalsergebnisse

USD Partners LP Partnership Units ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat USD Partners LP Partnership Units die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 27,82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at