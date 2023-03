USD Partners LP Partnership Units stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

USD Partners LP Partnership Units präsentierte in der am 02.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat USD Partners LP Partnership Units in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 28,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat USD Partners LP Partnership Units im vergangenen Geschäftsjahr 111,66 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte USD Partners LP Partnership Units 122,10 Millionen USD umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,630 USD und einem Umsatz von 107,09 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at