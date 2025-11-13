13.11.2025 06:31:28

User Local,Inc Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

User Local,Inc Registered ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat User Local,Inc Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 26,98 JPY gegenüber 21,56 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,27 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte User Local,Inc Registered 1,07 Milliarden JPY umgesetzt.

