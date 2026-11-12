User Local,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

User Local,Inc Registered lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,25 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,98 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat User Local,Inc Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,45 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at