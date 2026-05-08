User Local,Inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

User Local,Inc Registered präsentierte in der am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 29,40 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,35 Milliarden JPY gegenüber 1,17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at