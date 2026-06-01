USG Tech Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

USG Tech Solutions hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 INR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei USG Tech Solutions ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,090 INR beziffert. Im Vorjahr hatte USG Tech Solutions ein Ergebnis je Aktie von -0,160 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.at