USGoldMining hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

USGoldMining stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,36 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at