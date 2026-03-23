USGoldMining öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

USGoldMining hat am 20.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das USGoldMining ein Ergebnis je Aktie von -0,130 USD vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,550 USD. Im Vorjahr waren -0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at