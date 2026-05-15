USGoldMining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

USGoldMining hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das USGoldMining ein Ergebnis je Aktie von -0,100 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at