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12.11.2026 06:31:28
USGoldMining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
USGoldMining äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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