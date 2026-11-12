USGoldMining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

USGoldMining äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at