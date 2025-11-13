Usha Martin Education Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Usha Martin Education Solutions gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 2,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Usha Martin Education Solutions 1,9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at