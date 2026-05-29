Usha Martin Education Solutions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Usha Martin Education Solutions veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Usha Martin Education Solutions in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 178,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,2 Millionen INR im Vergleich zu 1,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Usha Martin Education Solutions hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,150 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,120 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Usha Martin Education Solutions in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 67,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,80 Millionen INR im Vergleich zu 5,24 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at