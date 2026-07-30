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30.07.2026 06:31:29
Usha Martin gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Usha Martin hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Usha Martin 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.
Usha Martin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 109,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 103,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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