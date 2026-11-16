Usha Martin hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Usha Martin hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,64 Prozent auf 104,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 104,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at