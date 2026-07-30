Usha Martin präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Usha Martin hat sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Usha Martin mit einem Umsatz von insgesamt 109,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,24 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at