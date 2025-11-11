|
Usha Martin: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Usha Martin lud am 08.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Usha Martin hat ein EPS von 0,21 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,210 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Mit einem Umsatz von 103,9 Millionen USD, gegenüber 106,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,30 Prozent präsentiert.
