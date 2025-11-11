Usha Martin stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Usha Martin hat am 08.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,61 INR gegenüber 3,59 INR im Vorjahresquartal.

Usha Martin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,08 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

