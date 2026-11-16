Usha Martin stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Usha Martin hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Usha Martin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 104,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at