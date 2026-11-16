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16.11.2026 06:31:29
Usha Martin stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Usha Martin hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,23 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Usha Martin ein EPS von 3,61 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,08 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,00 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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