11.11.2025 06:31:28

Usha Martin veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Usha Martin gab am 08.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte Usha Martin ebenfalls ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Usha Martin in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 103,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 106,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

