Usha Martin zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Usha Martin hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,66 INR, nach 3,31 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,44 Prozent auf 10,33 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at