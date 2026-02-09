USHIO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

USHIO lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 44,48 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 35,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 45,52 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at