USHIO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

USHIO präsentierte in der am 08.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 32,18 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,13 Prozent zurück. Hier wurden 39,28 Milliarden JPY gegenüber 39,73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 19,55 JPY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 41,20 Milliarden JPY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at