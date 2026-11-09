USHIO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

USHIO gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 29,48 JPY. Im letzten Jahr hatte USHIO einen Gewinn von 34,83 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 54,55 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 26,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at