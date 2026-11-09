|
09.11.2026 06:31:29
USHIO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
USHIO gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 29,48 JPY. Im letzten Jahr hatte USHIO einen Gewinn von 34,83 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 54,55 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 26,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!